На Украине заявили о невозможности заключить с США сделку по недрам к 26 апреля
Депутат Рады Железняк: сделку с США не удастся подготовить к 26 апреля
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Окончательный и полноценный текст соглашения между Соединенными Штатами и Украиной по полезным ископаемым, скорее всего, не будет готов к 26 апреля, когда его планировали подписать. Как сообщил ТАСС, такой прогноз сделал в своем телеграм-канале депутат Рады Ярослав Железняк.
По словам Железняка, к указанной дате удастся подготовить лишь одну из составляющих договоренности, которую он назвал «политической».
«Хотя в свете последних событий как раз сейчас политическая часть вызывает больше всего вопросов», — добавил депутат.
По его же словам, работа над соглашением по полезным ископаемым продвигается «в хорошую сторону». Железняк утверждает, что по итогу нескольких раундов консультаций, состоявшихся между делегациями Киева и Вашингтона в апреле, в актуализированном тексте договоренности будут отсутствовать пункты о ренте от добычи полезных ископаемых и передаче украинской газотранспортной системы (ГТС) и АЭС под контроль Штатов.
Ранее стало известно о том, что у Зеленского могут возникнуть серьезные проблемы с принятием ресурсной сделки.