На Украине заявили о невозможности заключить с США сделку по недрам к 26 апреля

Окончательный и полноценный текст соглашения между Соединенными Штатами и Украиной по полезным ископаемым, скорее всего, не будет готов к 26 апреля, когда его планировали подписать. Как сообщил ТАСС, такой прогноз сделал в своем телеграм-канале депутат Рады Ярослав Железняк.

По словам Железняка, к указанной дате удастся подготовить лишь одну из составляющих договоренности, которую он назвал «политической».

«Хотя в свете последних событий как раз сейчас политическая часть вызывает больше всего вопросов», — добавил депутат.

По его же словам, работа над соглашением по полезным ископаемым продвигается «в хорошую сторону». Железняк утверждает, что по итогу нескольких раундов консультаций, состоявшихся между делегациями Киева и Вашингтона в апреле, в актуализированном тексте договоренности будут отсутствовать пункты о ренте от добычи полезных ископаемых и передаче украинской газотранспортной системы (ГТС) и АЭС под контроль Штатов.

Ранее стало известно о том, что у Зеленского могут возникнуть серьезные проблемы с принятием ресурсной сделки.