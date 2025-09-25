На Украине будут ставить мужчин от 25 до 60 лет на воинский учет автоматически
Украина вводит автоматический воинский учет для мужчин от 25 до 60 лет
Правительство Украины утвердило новые правила, упрощающие процедуру постановки и снятия с воинского учета, сообщило Министерство обороны страны.
Согласно принятым изменениям, мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые ранее не состояли на учете без наличия законных оснований, будут зарегистрированы в автоматическом режиме. Также автоматизируется процедура снятия с учета лиц, достигших предельного возраста.
Отмечается, что автоматизация процесса призвана сократить количество ручных операций и необходимость личного посещения военных комиссариатов.
Эти меры принимаются в условиях продолжающейся всеобщей мобилизации, которая действует на Украине с февраля 2022 года. В апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен с 27 до 25 лет.
Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что президент США Дональд Трамп получил данные о якобы планируемом наступлении украинской армии.