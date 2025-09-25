На Украине будут ставить мужчин от 25 до 60 лет на воинский учет автоматически

Согласно принятым изменениям, мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые ранее не состояли на учете без наличия законных оснований, будут зарегистрированы в автоматическом режиме. Также автоматизируется процедура снятия с учета лиц, достигших предельного возраста.

Отмечается, что автоматизация процесса призвана сократить количество ручных операций и необходимость личного посещения военных комиссариатов.

Эти меры принимаются в условиях продолжающейся всеобщей мобилизации, которая действует на Украине с февраля 2022 года. В апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен с 27 до 25 лет.

