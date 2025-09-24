WSJ: Трамп получил данные о якобы планируемом наступлении украинской армии

Президент США Дональд Трамп получил от своего окружения данные о планируемом наступлении Вооруженных сил Украины. Несмотря на это и свою новую жесткую риторику, он по-прежнему не разрешает Киеву наносить удары американским оружием вглубь территории России. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Накануне встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке Дональд Трамп провел серию консультаций со своими советниками, которые традиционно занимают жесткую позицию по украинскому вопросу. В их числе были спецпредставитель по Украине Кит Келлог и новый постпред США при ООН Майк Уолтц. Именно от них американский лидер получил информацию о планируемом Украиной наступлении, для успеха которого потребуется поддержка в виде разведданных от США.

При этом, как выяснила газета Wall Street Journal, заявление Трампа о том, что Украина при поддержке ЕС способна вернуть все свои территории и даже «пойти дальше», не подкреплено смягчением ключевого ограничения . Источники издания подтверждают, что глава Белого дома не санкционировал удары американским вооружением по объектам в глубине России. Данный запрет остается краеугольным камнем его политики, несмотря на публичную критику России как «бумажного тигра».

