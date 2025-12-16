На Украине бывшего президента приговорили к 15-летнему сроку

Верховный суд Украины поставил юридическую точку в деле, ставшем символом раскола страны десятилетней давности. Приговор экс-президенту Виктору Януковичу, заочно осужденному на 15 лет лишения свободы, вступил в законную силу после отклонения всех апелляционных жалоб его защиты.

Решение Киевского апелляционного суда делает приговор окончательным и обжалованию не подлежит, что было официально подтверждено Генеральной прокуратурой Украины.

Суть обвинения, вынесенного Подольским районным судом Киева еще в конце апреля, сводится к событиям февраля 2014 года. Суд признал Януковича виновным в организации незаконного пересечения государственной границы и в подстрекательстве к дезертирству, имея в виду факт его бегства в Россию вместе с большей частью правительства после событий Евромайдана. Для украинского правосудия это стало финальным аккордом в деле о «государственной измене» бывшего главы государства, который проживает на территории РФ и не признает легитимность киевских властей.

