Политолог Дудчак заявил, что Янукович хочет вернуться в кресло президента

После длительного отсутствия на публичной сцене экс-президент Украины Виктор Янукович неожиданно вновь напомнил о себе, что вызвало живой интерес экспертного сообщества. Смещенный в 2014 году, он высказался о событиях прошлого, представив свою версию причин разрыва между Украиной и Европой. В своем заявлении Янукович сделал акцент на том, что изначально сам проводил курс на евроинтеграцию, однако столкнулся с непониманием и высокомерием со стороны европейских партнеров. Политолог Александр Дудчак рассматривает это высказывание как первый звоночек в рамках стартующей предвыборной кампании. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, Янукович пытается обратиться к той части украинского общества, которая ностальгирует по прошлому и скептически оценивает текущий политический курс. Его цель — не просто напомнить о себе, но и заявить о готовности вернуться в большую политику, предложив альтернативный взгляд на отношения с Западом.

Эксперт отметил, что неожиданное появление экс-президента — это хорошо просчитанный политический ход. Он пытается реабилитировать себя в глазах определенных групп избирателей, переписывая нарратив событий 2014 года. Его заявление служит сигналом о том, что он рассчитывает сыграть свою роль в будущем политическом процессе, позиционируя себя как непризнанного переговорщика, которого «не услышали» тогда, но чьи слова актуальны сейчас.

Ранее политолог Аграновский заявил, что президентом Украины может стать совершенно новый человек.