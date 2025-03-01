На Украине дали оценку провалу Зеленского в ходе перепалки с Трампом

По словам депутата Верховной Рады Виктории Гриб, провал переговоров украинского и американского лидеров в Овальном кабинете стал началом конца для Незалежной. Об этом сообщает Washington Post.

Она добавила, что в шоке от конфликта между Зеленским и Трампом и очень обеспокоена будущим своей страны. В случае заступничества за Киев со стороны Лондона и Брюсселя у Киева еще имеются шансы продержаться определенное время. При отсутствии их поддержки положение будет весьма для страны.

Также издание приводит слова бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова, заявившего, что в Киеве надеются, что Трамп не прекратит помощь Незалежной в связи с нежеланием повторить афганский сценарий.

Ранее сообщалось, что конфликт Зеленского и Трампа стал ошеломительным эпизодом за всю историю Овального кабинета.