На Украине дополнительно призовут 160 тыс. человек до февраля
FT: Украина планирует призвать дополнительно 160 тыс. человек до февраля
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Украина намерена осуществить дополнительный призыв 160 тыс. военнослужащих до февраля 2025 года в рамках усилий по укреплению своих вооруженных сил, сообщила газета Financial Times (FT).
Отмечается, что в Совете национальной безопасности и обороны Украины признались: такая мера сможет пополнить воинские части лишь на 85%.
Как пишет FT, иностранные военные аналитики и высокопоставленные чиновники из Киева прогнозируют, что максимально возможное количество призванных к указанному периоду составит до 100 тыс. человек.
По информации источника, на данный момент подразделения украинских вооруженных сил укомплектованы лишь на треть от необходимого числа военнослужащих. С момента объявления всеобщей мобилизации в феврале 2022 года власти Украины принимают ряд мер для предотвращения уклонения от службы, включая новые законопроекты.
Одним из таких законотворческих шагов стал закон, вступивший в силу 18 мая. Он ужесточает правила мобилизации и открывает возможность призыва еще сотен тысяч украинцев. Тем не менее уклонисты продолжают пытаться избежать службы, используя поддельные документы или нелегально покидая страну.
Ранее FT сообщила, что медики и повара отправляются на передовую из-за нехватки людей в ВСУ.