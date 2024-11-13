На Украине дополнительно призовут 160 тыс. человек до февраля

Украина намерена осуществить дополнительный призыв 160 тыс. военнослужащих до февраля 2025 года в рамках усилий по укреплению своих вооруженных сил, сообщила газета Financial Times (FT).

Отмечается, что в Совете национальной безопасности и обороны Украины признались: такая мера сможет пополнить воинские части лишь на 85%.

Как пишет FT, иностранные военные аналитики и высокопоставленные чиновники из Киева прогнозируют, что максимально возможное количество призванных к указанному периоду составит до 100 тыс. человек.

По информации источника, на данный момент подразделения украинских вооруженных сил укомплектованы лишь на треть от необходимого числа военнослужащих. С момента объявления всеобщей мобилизации в феврале 2022 года власти Украины принимают ряд мер для предотвращения уклонения от службы, включая новые законопроекты.

Одним из таких законотворческих шагов стал закон, вступивший в силу 18 мая. Он ужесточает правила мобилизации и открывает возможность призыва еще сотен тысяч украинцев. Тем не менее уклонисты продолжают пытаться избежать службы, используя поддельные документы или нелегально покидая страну.

Ранее FT сообщила, что медики и повара отправляются на передовую из-за нехватки людей в ВСУ.