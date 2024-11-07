Зеленский отказался от помощи в организации переговоров с Россией

Украина предпочитает самостоятельно определять время начала переговоров с Россией и не запрашивает у союзников помощи в этом вопросе. Об этом заявил Владимир Зеленский во время саммита Европейского политического сообщества, текст выступления опубликован в Telegram-канале.

По его словам, стране необходимы вооружения, а не поддержка в вопросах переговоров. Зеленский отметил, что только Украина вправе решать, что будет включено в повестку по окончанию конфликта.

Он также напомнил, что у Украины уже есть свой план мирного разрешения — так называемая формула мира, и она собирается продолжать работу над ее реализацией. При этом Зеленский раскритиковал европейских лидеров за их попытки найти пути к миру с Россией.

Кроме того, президент Украины не изменил своих требований о вступлении в НАТО, возвращении замороженных российских активов и введении новых санкций против России.

Выступление Зеленского также произошло на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, который неоднократно утверждал, что намерен решить украинский конфликт до своей инаугурации.

Ранее Владимир Путин подтвердил готовность России к переговорам по украинскому конфликту.