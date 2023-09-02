«На Украине ему делать нечего»: сотрудники СБУ пришли за олигархом Коломойским

СБУ вручило подозрение украинскому олигарху Игорю Коломойскому, сообщает НСН . Официально ему предъявляют обвинения по уголовным статьям за мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Многие считают, что Коломойский был главным инициатором событий на Донбассе.

Украинский миллиардер пытался найти свой подход к российской власти: его поверенные еще до начала СВО, но когда уже были проблемы с Зеленским, искали выходы на губернаторов. Однако это не усвенчалось успехом.

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин подчеркивает, что еще во времена ковида принимали закон который называли «антиколомойским». По словам эксперта, он бы ущемлял интересы олигарха и его «Приватбанка».

«Конфликт с Зеленским начался после победы последнего на выборах. Конфетно-букетный период все же был, когда один помог другому отыграть суды, Коломойский набирал силу, но это не понравилось США. И тогда Зеленский стал приближать Ахметова и отодвигать Коломойского», — подчеркнул политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Коломойский пытался всячески зацепиться, но Зеленский сделал ставку на Вашингтон и почувствовал, что за спиной мощная сила.

«Олигарх понимает, что на Украине ему делать нечего и не будет ждать, когда его посадят, как Медведчука. Он уже жил в Швейцарии и Израиле», — предположил побег эксперт.

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