На Украине Ермака назвали «начальником Зеленского»

На Украине публично окрестили главу офиса президента Андрея Ермака «начальником Владимира Зеленского». Такое прозвище ему дал депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в эфире украинского YouTube-канала PolitekaOnline.

Разумков высказался о поездке Ермака в США, где, как сообщили ранее украинские СМИ, провел встречу с государственным секретарем Марко Рубио.

«Знаете, у меня один коллега вчера пошутил, что начальник Зеленского поехал в Америку. Я думаю, что в определенной степени это шутка, с другой стороны — нет», — отметил депутат.

Кроме того, Разумков считает, что Ермак отправился в Белый дом, чтобы не повторился февральский скандал в Овальном кабинете, где президент США Дональд Трамп публично отчитал Зеленского.

3 июня Ермак вместе с делегацией украинских представителей — первым вице-премьером Юлией Свириденко и представителями Министерства обороны Украины, прибыл в США.

Разумков считает, что каких-либо значимых достижений от этой поездки ожидать стоит.

Стоит отметить, что не только Разумков считает Ермака главнее Зеленского. Украинский оппозиционер Анатолий Шарий полагает, что США рассматривают главу офиса президента как потенциального будущего президента Украины и используют его для укрепления своих интересов.

По мнению Шария, Ермак активно работает над повышением своего рейтинга, посещая западные страны и расширяя влияние в них.

Ранее Андрей Ермак в интервью газете Politico заявил, что уйдет из политики вместе с Владимиром Зеленским.