На Украине исчезли четыре наемника из Бразилии

В Министерстве иностранных дел Бразилии сообщили о пропавших на Украине четырех гражданах страны, пишут РИА Новости .

Ведомство считает, что они могут быть пропавшими без вести или погибшими.

«МИД через посольство Бразилии в Киеве знает о гибели или исчезновении без вести четырех бразильцев в российско-украинском конфликте», — сообщил представитель МИДа.

Он уточнил, что власти страны не знает о точном количестве граждан, которые уехали воевать на стороне Украины. Отмечается, что родственниками погибших и пропавших уже связались для оказания консульской помощи.

Ранее местная пресса сообщала, что бразильские добровольцы, отправившиеся воевать на стороне ВСУ, не продержались на фронте более трех месяцев.

О том, что на Украине воюют наемники из разных государств, стало известно после начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Сообщалось, что среди бойцов были замечены граждане США, Великобритании, Греции, Грузии.

Министерство обороны РФ также регулярно сообщает о том, что ВС России поражают базы с наемниками на Украине.

Ранее мы сообщали, что российская армия ударила по французским наемникам, которые базировались в Славянске.

10 апреля мы также писали, что в США обнаружили могилы убитых на Украине наемников. Как сообщали РИА Новости, свежие могилы заметили в штатах Виргиния и Калифорния.