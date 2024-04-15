Российская армия ударила по французским наемникам, которые базировались в Славянске
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Представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что зафиксирован удар в казарму, в которой могли находиться иностранные наемники. Также под удар попали украинские артиллеристы. Рассказ подпольщика привели РИА Новости.
Сам Лебедев сослался на информацию, которые получили его коллеги по подполью. По его сведениям, ВСУ организовали новый пункт базирования рядом со своей казармой. Они разместили очередное место дислокации в музыкальной школе. В нее и пришелся воздушный удар.
«Прилетело в «располагу», где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам», - указал он.
Среди французов, по имеющимся у подпольщиков, есть раненые. Их срочно эвакуировали в медицинские учреждения Павлограда.
Ранее появились данные, что в рядах ВСУ была ликвидирована женщина-снайпер с позывным «Виски». Она погибла во время отхода из Авдеевки вместе с целой группой украинских военных.