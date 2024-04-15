Российская армия ударила по французским наемникам, которые базировались в Славянске

Представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что зафиксирован удар в казарму, в которой могли находиться иностранные наемники. Также под удар попали украинские артиллеристы. Рассказ подпольщика привели РИА Новости .

Сам Лебедев сослался на информацию, которые получили его коллеги по подполью. По его сведениям, ВСУ организовали новый пункт базирования рядом со своей казармой. Они разместили очередное место дислокации в музыкальной школе. В нее и пришелся воздушный удар.

«Прилетело в «располагу», где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам», - указал он.

Среди французов, по имеющимся у подпольщиков, есть раненые. Их срочно эвакуировали в медицинские учреждения Павлограда.

Ранее появились данные, что в рядах ВСУ была ликвидирована женщина-снайпер с позывным «Виски». Она погибла во время отхода из Авдеевки вместе с целой группой украинских военных.