В ВСУ выразили обеспокоенность относительно сохранения контроля над Донбассом после объявления победы Дональда Трампа на выборах президента США, пишет газета Financial Times (FT).

Эксперты подчеркивают, что с возвращением Трампа к власти помощь от Соединенных Штатов, которая в значительной степени поддерживает обороноспособность Украины, может оказаться под угрозой. Один из высокопоставленных украинских военных чиновников отметил, что отсутствие американской поддержки может привести к серьезным последствиям для украинской армии и всей страны.

Как пишет FT, в связи с теми изменениями, которые могут произойти в американской внешней политике, украинский советник по обороне выразил надежду на то, что Европа и Великобритания активизируют свою поддержку и будут действовать на международной арене более решительно.

Однако он также подчеркнул сложность этой задачи, предполагая, что Запад может столкнуться с трудностями в таких условиях.

По данным Fox News, Трамп получил 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Его победа также была подтверждена такими источниками, как американская газета The Hill и сервис Decision Desk HQ, что вызывает дополнительную озабоченность в Киеве.

Ранее политолог Юрий Светов раскрыл в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» планы Дональда Трампа на СВО.