На Украине убит третий с начала специальной военной операции РФ финский наемник, сообщила газета Ilta-Sanomat . По информации источника, молодому человеку был 21 год. Он погиб в понедельник, 19 февраля, в районе Артемовска.

По данным газеты, всего в рядах ВСУ находятся несколько десятков граждан Финляндии. Точное количество финнов издание не уточнило.

О смерти первого финского наемника сообщалось в июне 2023 года. Второй гражданин скандинавской страны погиб в октябре.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что российский спецназ ликвидировал в Авдеевке известного бразильского наемника Максуэля Вукапанаво с позывным «Макс-ракета». Его настоящее имя Гомес Рибейру Максуэль.

Министерство обороны РФ не раз сообщало, что на Украине в составе ВСУ проходят службу иностранные наемники. Известно, что в рядах украинской армии служили граждане Грузии, Израиля, Ирландии и Греции.

Ранее газета The Washington Times сообщила, что солдаты ВСУ бежали из Авдеевки, называя происходящее там адом.