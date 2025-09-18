Каждый третий украинский работодатель сообщил об увольнении молодых сотрудников в возрасте от 18 до 22 лет после открытия границ. Согласно данным опроса платформы Work.ua, 37% респондентов подтвердили факт увольнений, еще 27% — указали на наличие единичных случаев «обычного характера».

Накануне эксперты выразили мнение, что решение главы киевского режима Владимира Зеленского открыть границы для этой возрастной группы может быть связано с ожиданием скорого завершения боевых действий.

Некоторые также полагают, что таким образом украинские власти пытаются остановить массовый нелегальный отъезд молодых людей, не достигших 18 лет, и побудить их остаться в стране для поступления в местные высшие учебные заведения.

Еще одной вероятной причиной открытия границ называют возможное ужесточение мобилизации. В ближайшее время на Украине могут внедрить законопроект об уголовной ответственности за нелегальное пересечение границы, а возраст мобилизации может быть снижен до 23 лет.

