Правительство Украины постановило ставить на воинский учет призывников украинских граждан возрастом от 17 до 25 лет, сообщило издание «Украина.ру».

Кроме того, согласно новому порядку, персональные данные всех украинских мужчин возрастом от 16 до 60 лет будут вносить в реестр под названием «оберег». Вероятно, название связано со словом «оберегающий» от мирной жизни, уточнило издание.

У украинских граждан, проживающих за границей, во время оформления паспорта и заграничного паспорта теперь будут проверять действительность военно-учетных документов.

В случае, если срок действия документов истек, гражданину могут отказать в оформлении паспорта. Нововведение коснется всех, кто подавал документу для оформления паспорта до вступления закона о мобилизации в силу.

Ранее сообщалось, что Дания официально разрешила наносить удары по российской территории.