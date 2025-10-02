В Киеве активисты так называемого мовного патруля начали массовую кампанию по опечатыванию торговых точек, продающих книги на русском языке, сообщило издание «Страна.ua».

Отмечается, что «борьба» с русской литературой проходит на книжных рынках города. Там неизвестные, представляющиеся активистами, при обнаружении таких книг изымают их.

Как пишет издание, во время одной из таких акций пожилую женщину, выразившую недовольство действиями «общественников», публично оскорбили и назвали «кацапкой».

Кроме того, участники «мовных патрулей» призывают не продавать, а сдавать книги на русском языке для последующей утилизации.

Ранее языковой омбудсмен Украины критически высказывалась об инициативах киевского режима запретить все, что связано с русским языком в стране.

Также необходимость защиты языковых прав русскоязычного населения Украины подчеркивал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Ранее народный депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что украинцы вынуждена прятаться в подвалах из-за силовой мобилизации.