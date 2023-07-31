На Украине музей истории Второй мировой войны переименуют в музей войны за независимость

Генеральный директор Музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук заявил, что музей переименуют. По его словам, музейный комплекс будет носить название Национального музея войны за независимость. Савчука цитирует агентство «Укринформ».

«Ученым советом <...> было принято единогласное решение <...>, и мы направили соответствующие запросы с информацией в ведущие институты в сфере политики памяти – Институт национальной памяти и Институт истории Украины Национальной академии наук», – сказал Савчук.

Он подчеркнул, что новое название музея будет связано с периодом ХХ-ХХI от провозглашения независимости в 1918 году до нынешнего времени.

Ранее администрация Киева приняла решение демонтировать герб СССР на монументе «Родина-мать» и заменить его гербом Украины в виде трезубца. Сам монумент в скором времени также переименуют в «Украину-мать».

Один из создателей украинского герба, скульптор Алексей Пергаменщик призвал сохранить советский герб и поместить его в зале под монументом.

Политика так называемой «дерусификации» на Украине ведется с 2015 года. После начала специальной военной операции она обострилась. На территории соседнего государства все чаще начали сносить и демонтировать памятники советской и русской культуры, а также переименовывать улицы или учреждения культуры, которые названы в честь советских или русских писателей и деятелей культуры.

В декабре 2022 года в Одессе был демонтирован памятник основательнице города – российской императрице Екатерине II.