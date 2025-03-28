В Киево-Печерскую лавру прибыло значительное количество полицейских и представителей заповедника, сообщил представляющий интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) адвокат Никита Чекман.

По его словам, основные силы правоохранительных органов собрались возле Ближних пещер Лавры. О причинах появления полицейских Чекман не написал.

По информации Союза православных журналистов (СПЖ), полиция начала захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры. Отмечается, что там был замечен сотрудник заповедника с болгаркой.

Как ранее сообщили местные СМИ, Министерство культуры Украины ранее создало комиссию по проверке мощей святых в пещерах Киево-Печерской лавры.

Весной 2023 года украинский Минкульт разорвал договор аренды с монастырем, который базировался в помещении Киево-Печерской лавры. 29 марта того же года от монахов потребовали немедленно покинуть храм, из-за чего на его территории вспыхнули протестные акции среди насельников и прихожан. Наместника монастыря — митрополита Павла (Лебедя) — поместили под домашний арест.

В августе 2023 года суд удовлетворил иск заповедника к монастырю, из-за чего посетителям был ограничен доступ на территорию Нижней лавры.

На Украине организованы масштабные гонения на УПЦ. Местные органы власти в различных регионах начали запрещать деятельность священников и настоятелей, связанных с УПЦ, ссылаясь на связь с Россией.

Служба безопасности Украины (СБУ) инициировала уголовные дела против духовенства. По имеющимся данным, сотни храмов УПЦ были захвачены раскольниками Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке киевских властей.

Ранее сообщалось, что Украина отказалась соблюдать соглашение по прекращению огня в Черном море.