Украина отказалась соблюдать соглашение по прекращению огня в Черном море

Достигнутое соглашение о временном прекращении огня в Черном море касается только гражданских кораблей, на военные суда оно не распространяется, заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий. Его слова передает Страна.ua.

Иными словами, маневры российских военных кораблей вне пределов восточной части Черного моря ВСУ будут считать угрозой своей национальной безопасности и будут наносить по ним удары, отметил он.

Стоит напомнить, что в ходе переговоров между делегациями РФ и США в Саудовской Аравии была достигнута договоренность об обеспечении безопасного судоходства в Черном море. Сделка предполагает отказ от применения огня в акватории и запрет на использование торговых судов в военных целях.

Ранее сообщалось о том, что в МИД РФ усмотрели двойные стандарты Вашингтона по ситуации с перемирием на Украине.