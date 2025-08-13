Когда украинский президент Владимир Зеленский поссорился в Белом доме с Трампом, то он фактически совершил суицид. Такое мнение высказал глава офиса лидера Украины Андрей Ермак. Его слова привела газета «Экономическая правда».

По утверждению Ермака, поступок его шефа был очень рискованным, хотя он вел себя при этом «как порядочный человек».

«Когда шла дискуссия в Овальном кабинете, с точки зрения дипломатии, с точки зрения взгляда на свою карьеру, вам все скажут, что это было самоубийство», — указал он.

Ранее на Украине высказались о Зеленском и предрекли ему неучастие в переговорах РФ и США. По мнению депутата Рады Дубинского, у президента была возможность принять участие в мирных переговорах и урегулировать конфликт с Россией, но он ничего не стал предпринимать, поэтому его исключили из переговорного процесса.