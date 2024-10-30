Киевская журналистка Диана Панченко заявила, что остановить президента Украины Владимира Зеленского могут только украинские женщины. Таким мнением она поделилась в своем аккаунте в соцсети Х.

Ранее СМИ опубликовали кадры, на которых женщины вступили в прямое столкновение с украинскими силами правопорядка из-за их методов насильственной мобилизации.

По словам Панченко, женщины уже начинают объединяться для защиты своих мужчин от действий киевского режима на улицах населенных пунктов.

«CNN вам этого не скажет», — заключила журналистка.

В середине октября украинское издание «Укринформ» сообщило, что в Закарпатской области женщины с детьми пытались преградить путь автомобилю пограничников, приняв их за сотрудников Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

В социальных сетях появились видеозаписи, на которых можно увидеть, как толпа женщин, вооруженных палками и камнями, атаковала служебный автомобиль, угрожая разбить его, если силовики не покинут место. Одна из женщин на видео ударила сотрудника по лицу.

С 25 февраля 2022 года на Украине введена всеобщая мобилизация, в результате которой мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за границу. Повестки могут вручаться в различных местах — на улице, на автозаправках или в кафе. При этом сотрудники ТЦК и Службы безопасности Украины (СБУ) проводят облавы на призывников, нередко применяя насилие.

Ранее журналистка Диана Панченко заявила, что население Украины постепенно обосновывается в России или на новых российских территориях.