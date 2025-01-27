Бортник в личном видеоблоге заявил, что внутри Украины прорабатываются разные структуры и силы, которые могли бы предложить альтернативу на мирный план Дональда Трампа и при этом не лишиться власти. Эксперт полагает, что офис Зеленского может начать торговаться по условиям переговоров. В этом случае Киеву будет необходимо убрать «параллельные стороны», готовые пойти навстречу американскому республиканцу.

Однако главный страх, по мнению Бортника, не «трамповские» идеи, а переворот. По его словам, больше всего режим Зеленского боится избрания нового правительства, особенно, если в его главу будет метить популярный генерал. Пока власть в Киеве сложно назвать полноценной: у бывшего комика остаются свои противники на политическом поприще.

Не исключено, что Зеленского и его единомышленников мог напугать недавний опрос Socis. По его данным, партия экс-главкома ВСУ и посла в Великобритании Валерия Залужного могла бы выиграть на президентских выборах с показателем голосов не менее 40%. Однако убеждаться в этой теории украинский глава не планирует, хотя его срок истек еще 20 мая 2024 года. Якобы мешают проведению выборов военное положение и мобилизационная кампания. Таким образом Зеленский считается нелегитимным президентом, в отличие от украинского парламента и спикера Верховной рады.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский неоднократно срывал переговоры еще в 2022 году.