На Украине назвали плохим знаком для Зеленского слова венгерского премьера Орбана

То, что в Европе уже призывают отменить санкции в отношении РФ, является плохим предзнаменованиям для Киева. Так считает депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, он написал об этом в своем телеграм-канале.

Дмитрук прокомментировал слова венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Политик считает, что Европе надо по итогам прихода в Белый дом Трампа забыть про все антироссийские санкции и заново выстроить отношения с РФ.

«Полностью согласен. Мир меняется и нужно успеть быть не Зеленским», — написал Дмитрук в микроблоге.

Ранее другой депутат Верховной Рады обвинил Зеленского в готовности резко снизить возраст для мобилизации украинцев. По мнению Александра Дубинского, президент Украины только пытается найти предлог для этого и соответствующий способ подачи такого решения обществу.