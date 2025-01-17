Депутат Рады Дубинский заявил о коварном плане Зеленского призвать в армию подростков

Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает вопрос снижения возраста для мобилизации в армию. Данное заявление в своем телеграм-канале сделал депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Парламентарий считает, что украинский лидер в данный момент придумывает повод, по которому он сможет начать призывать в армию людей ниже законной предельной возрастной планки.

«Обложившийся мусорами и ТЦК-шниками Зеленский думает, что надо скормить народу для того, чтобы призвать подростков», — указал Дубинский.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла решение о продлении мобилизации еще на три месяца. На такой же срок продлено военное положение. Присутствующие на заседании парламентарии проголосовали за это единогласно.