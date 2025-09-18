В 2026 году президентских выборов на Украине не будет. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Сергей Дубовик, передает ТАСС.

По его словам, в проекте государственного бюджета на предстоящий год не предусмотрено финансирование для организации избирательных кампаний.

Кроме того, отметил он, ключевой причиной отмены выборов стало продолжение действия военного положения на территории Украины. Законодательство запрещает проведение любых избирательных процессов в период действия особого правового режима, связанного с военными действиями.

Последние общенациональные выборы президента на Украине проходили в два тура — 31 марта и 21 апреля 2019 года. Их победителем стал Владимир Зеленский, набравший во втором туре 73,22% голосов. В 2023 году Верховная рады Украины отменила проведение новых выборов главы государства.

Ранее сообщалось, что глава украинского режима Владимир Зеленский неожиданно прибыл в ДНР.