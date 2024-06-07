В Одессе произошли взрывы

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе. Об этом он сообщил в мессенджере.

Ранее в нескольких областях Украины звучали сирены воздушной тревоги. Так, «красными» горели Одесская, Харьковская, Николаевская, Кировоградская и Днепропетровская области.

Никакой дополнительной информации Труханов не написал.

Ранее ТАСС сообщил о взрывах Луганске. Отмечалось, что громкие звуки примерно в интервале с 23:12 до 23:16 по московскому времени. Издание проинформировало, что в городе работала система противовоздушной обороны (ПВО). Что именно было сбито, издание не сообщилось.

ВС РФ регулярно наносят удары по критической инфраструктуре Украины. Такое решение было принято после того, как киевский режим устроил на Крымском мосту в октябре 2022-го года теракт.

Как отмечал экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу, удары по инфраструктуре не направлены против мирного населения.

Ранее в Кремле заявили, что Киев закрыл двери для переговоров по Украине.