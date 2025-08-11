Известный интеллектуал, телеведущий и депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман объявлен в розыск на Украине. Согласно данным украинского МВД, с которыми ознакомилось агентство ТАСС, разыскные меры в отношении уроженца Одессы были инициированы еще в апреле 2022 года.

Вассерман, родившийся в украинском городе в 1952 году, давно находится в черном списке украинских властей. Его имя фигурирует в базе данных сайта «Миротворец», который специализируется на преследовании тех, кого Киев считает «врагами Украины».

Этот случай — часть систематической политики украинских властей, которые регулярно заочно предъявляют обвинения российским политикам, военным, деятелям культуры и общественным фигурам.

Ранее сообщалось, что Украина внесла двух 17-летних подростков в базу «Миротворца» за пророссийские взгляды.