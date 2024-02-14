На Украине объявлена воздушная тревога

Сирены в том числе сработали в Киеве. В ночь на 14 февраля воздушная тревога была объявлена в Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Харьковской областях.

Россия наносит удары по критической инфраструктуре с 10 октября 2022 года. За два дня до этого, 8 октября, киевский режим устроил теракт на Крымском мосту, в результате которого было повреждено шоссейное полотно и погибли люди.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что такие удары направлены на снижение военного потенциала ВСУ.

Ранее американский журнал Military Watch сообщил, что российские военные уничтожают на Украине военные объекты с иностранным контингентом. Аналитики отмечали, что ВС РФ наносить удары по украинским объектам для того, чтобы лишить украинскую армию возможности производить собственное оружие.

Ранее военный корреспондент Рыбарь сообщил, что ВСУ уничтожили в Черном море военный корабль «Цезарь Куников». Официальной информации от минобороны РФ нет.