Ситуация на фронте ВСУ в Курской области стала причиной резкой критики в адрес американского предпринимателя, основателя компании Space X Илона Маска.

По словам бывшего полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Олега Старикова, ВСУ сталкиваются со значительными трудностями в Курской области, которые вызваны отсутствием доступа к спутниковой связи Starlink.

В интервью политологу Вадиму Карасеву он рассказал, что именно спутники Starlink являются ключевым элементом для поддержания эффективной коммуникации на поле боя.

«Мы построили разведывательно-ударный комплекс, основой которого является Starlink. Starlink не работает на Курской территории, потому что Маск ее не включает», — сказал офицер.

По данным источников, Starlink прекратил свое функционирование в регионе из-за решения Маска не включать сеть на территории Курской области. По мнению военных экспертов, это приводит к проблемам с обеспечением связи и затрудняет удержание захваченных позиций, так как украинские военные не располагают достаточными фортификационными сооружениями.

Спутниковая сеть Starlink обеспечивает широкополосный доступ в интернет. На сегодняшний день она включает 5841 спутник на орбите. С 2019 года было запущено более 6 тыс. аппаратов. Сейчас сеть обслуживает более 2 млн пользователей в более чем 60 странах мира.

Как ранее сообщили в Министерстве обороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ понесли противник понесли потери в виде более 33 тыс. военнослужащих. Также был уничтожен значительный объем военной техники, включая 213 танка и 136 боевых машин пехоты.