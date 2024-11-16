Минобороны России в субботу, 16 ноября, опубликовало очередную сводку с фронтов специальной военной операции, в которой сообщило о потерях ВСУ.

Так сообщается, что только за минувшие сутки враг недосчитался на курском направлении 255 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены ЗРК, станция РЭБ и три бронетранспортера.

«За сутки потери ВСУ составили 255 военнослужащих, уничтожены три бронетранспортера, боевая бронированная машина, семь автомобилей, зенитный ракетный комплекс, 152-мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке министерства.

Всего же с начала августа, когда начались боевые действия в курском приграничье, Киев потерял более 32930 своих боевиков, включая иностранных наёмников.

Помимо этого, что касается военной техники, то с момента вторжения вооружённых бандформирований в Курскую область были уничтожены 213 танков, 136 боевых машин пехоты, 115 бронетранспортёров.

«Ликвидированы 1167 боевых бронированных машин, 951 автомобиль, 284 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США», — добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские военные сбили в небе над Курской областью украинскую ракету и 13 беспилотников.