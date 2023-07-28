Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на 25 декабря. Соответствующий документ размещен на сайте Верховной рады в пятницу, 28 июля.

Ранее этот законопроект одобрила Рада. Также на Украине перенесены даты празднования Дня независимости и Дня защитников и защитниц страны.

27 июля раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) подтвердила переход на новоюлианский календарь с юлианского.

Новоюлианский календарь используется во многих православных церквях. Например, Константинопольской, Румынской и Болгарской. По этому календарю Рождество Христово приходится на 25 декабря.

Российская православная церковь (РПЦ), так же как и Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, отмечают Рождество в ночь с 6 на 7 января.

8 мая Зеленский утвердил празднование Дня Европы на Украине на 9 мая. На протяжении многих лет после завершения Великой Отечественной войны в этот день в странах СНГ отмечался День Победы.

Украина с 2015 года предпринимает попытки отказаться от советского исторического наследия, а также уничтожить памятники русской культуры на территории страны. За несколько лет на Украине ужесточились притеснения к представителям Украинской православной церкви (УПЦ), а раскольники ПЦУ пытаются занять главенствующие позиции в духовной сфере государства.