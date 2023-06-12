Зеленский своим указом отменил празднование на Украине Дня Победы 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в понедельник, 12 июня, подписал указ, официально отменяющий празднование 9 мая в стране Дня Победы над фашистской Германией в 1945 году.

Как приводится в тексте президентского указа, теперь у украинцев останется только День памяти и победы во Второй мировой войне 1939-1945 годов над нацизмом.

Отмечается, что празднование будет проходить 8 мая и этот день будет официальным выходным на Украине. А 9 мая будет называться Днем Европы, и этот день будет рабочим.

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