По словам депутата Верховной Рады Александра Дубинского, Брюссель не предоставил какой-то значимого размера помощи Незалежной, в связи с чем складывается впечатление о том, что лидеры стран Старого Света играют с главой Белого дома в одну игру против нашей страны. Об этом он сообщил в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он считает, что цель данной игры заставить российского лидера стать сговорчивее с Трампом, потому что якобы при отсутствии переговоров затянется война, которая уничтожит экономику РФ.

По мнению украинского парламентария, Брюссель и Вашингтон весьма слаженно не замечают насильственной мобилизации и нарушений прав человека в Незалежной. Однако продолжение боевых действий во многом связано с нежеланием западных стран признавать «нелегитимность» главаря киевского режима.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил о необходимости прекращения украинского конфликта.