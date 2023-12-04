На Украине оценили ситуацию с электричеством

В энергетической компании «Укрэнерго» прокомментировали ситуацию с электроснабжением в стране. Как отметили в ведомстве, ситуация остается сложной из-за холодов. Также сохраняются риски аварий на энергоблоках, сообщила компания в соцсетях.

«Ситуация в энергосистеме сложная. Высокая аварийность энергоблоков и прогнозируемое похолодание могут вызвать дефицит в энергосистеме», – говорится в сообщении ведомства.

В течение суток, говорится в публикации, ожидать дефицита электричества в стране не стоит. Однако, уточняет «Укрэнерго», из-за холодов, которые постепенно накроют Украину в ближайшую неделю, нагрузка на энергосистему возрастет.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что предстоящая зима для энергосистемы страны будет сложной. Он отмечал, что Киев получил средства для вхождения в отопительной сезон. «Укрэнерго» также информировало о том, что до начала сезона необходимо отремонтировать множество блоков электростанций.

В ноябре украинские агентство Klymenko.Time со ссылкой на директора Центра исследований энергетики Украины Александра Харченко сообщило, что в стране введут график отключений электроэнергии при среднесуточной температуре воздуха до -8 градусов. Отмечалось, что электричество будут отключать на два часа.