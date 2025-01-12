По словам украинской журналистки Дианы Панченко, украинский лидер обвиняет президента РФ Владимира Путина в присоединении к России бывших территорий Украины, несмотря на то что у Незалежной имелся шанс заключить соглашение еще более двух лет назад. Об этом она написала в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Она подчеркнула, что в итоге теперь Киев продолжает терять территории, а жители страны гибнут.

Напомним, что ранее глава киевского режима заявил, что Владимир Путин желает войти в историю как человек, присоединивший новые территории к стране, которую невозможно победить.

Ранее в США предложили разделить Украину по примеру Германии после Второй мировой войны.