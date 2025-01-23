На Украине ожидают завершения вооруженного конфликта в 2025 году

Власти Украины надеются, что боевые действия на территории страны будут завершены в 2025 году.

Такое мнение в интервью польской радиостанции RMF FM высказала вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она также отметила, что представители киевского режима готовы пойти на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом Свириденко подчеркнула, что переговоры состоятся тогда, когда Украина будет достаточно сильной, а для этого нужно нарастить оборонное производство.

Ранее сообщалось о том, что на Западе назвали Путина «крепким орешком».