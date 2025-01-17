Президента России Владимира Путина назвали «крепким орешком» для избранного главы США Дональда Трампа на возможных переговорах по Украине. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Spectator.

«Российский президент будет гораздо более крепким орешком, тем более что он не проявляет никакого интереса к компромиссному урегулированию», — говорится в сообщении.

Как заявили в источнике, Трампу будет сложно исполнить свое обещание по поводу заключения мира на Украине за один день, а его ходы во время переговоров ограничат.

Ранее помощник главы российского государства предположил, что прежде чем Владимир Путин и Дональд Трамп смогут провести личную встречу, необходимо организовать конфиденциальные переговоры между представителями Белого дома и администрации президента России.