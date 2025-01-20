В Одесской области пьяный солдат ВСУ убил сослуживца и ранил еще двух военнослужащих из огнестрельного оружия, сообщило украинское издание «Страна.ua».

По информации источника, инцидент произошел в поселке Дачное на территории воинской части. Военного, открывшего там огонь, задержали, однако позже он был застрелен.

В настоящее время информация об этом происшествии официально не подтверждена.

В декабре беженец из села Веселый Гай в Запорожской области рассказал, как стал свидетелем пьяной перестрелки между солдатами ВСУ. По его словам, украинским военным начали мерещиться российские военнослужащие, из-за чего те начали беспорядочно стрелять, попадая по своим сослуживцам.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников рассказал, что украинские военные начали массово погибать из-за некачественных боеприпасов. По его мнению, такие инциденты связаны не только с коррумпированностью в руководстве Украины, но и с проблемами в этой области в США.