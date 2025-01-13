Непригодные для использования в реальных условиях боеприпасы становятся частой причиной гибели украинских солдат. Об этом заявила украинский волонтер Мария Берлинская. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников в беседе с сайтом aif.ru рассказал, почему допускают поставки некачественных снарядов.

Волонтер Берлинская отмечала в соцсетях, что руководство ВСУ и Минобороны одобряют поставки некачественных боеприпасов, которые приводят ВСУшников к инвалидности или смерти. Случаи с летальным исходом в рядах армии Украины приобрели уже массовый характер из-за непригодных запасов и СВУ.

Иванников согласился с Берлинской, которая обвинила в происходящих инцидентах руководство МО Украины и ответственных лиц в ВСУ. Он также назвал еще несколько причин, по которые бойцы получают некачественные боеприпасы.

«Кроме того, сложившаяся ситуация свидетельствует не только о тотальной коррупции в министерстве обороны Украины, но и в тех странах, которые поставляют эти боеприпасы. Прежде всего это США, Великобритания, Германия. Они заинтересованы лишь в получении сверхприбыли, а качество снарядов является вторичным», — добавляет Иванников.

Отметим, что в 2024 году также был скандал по поводу поставок некачественных мин в ВСУ. В конце декабря указали, что каждый десятый снаряд был непригодным. Изъяли партию как минимум на 150 тысяч мин.

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