Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил об отсутствии переговорного процесса между Украиной и Россией, передает портал Clash Report.

Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным без предварительных условий. При этом он подчеркнул, что не намерен приезжать для этой встречи в Москву.

Со стороны Кремля также прозвучало подтверждение открытости к переговорному процессу. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет готовность к диалогу по украинскому вопросу.

Трамп после переговоров с Владимиром Путиным на Аляске в августе начал продвигать идею трехсторонней встречи лидеров России, Украины и Соединенных Штатов. Трамп заявил о намерении добиваться прямых переговоров между Москвой и Киевом, предлагая рассмотреть новый формат международного диалога.

Ранее президент США Дональд Трамп исключил глобальную эскалацию украинского конфликта.