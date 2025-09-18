Трамп исключил глобальную эскалацию украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине, который ранее мог перерасти в третью мировую войну, больше не представляет такой глобальной угрозы. Об этом сообщает Lenta.ru.

Во время совместного брифинга с британским премьером Киром Стармером американский лидер констатировал, что мир находится в иной реальности по сравнению с недавним прошлым. Он признал, что ранее ситуация развивалась по крайне опасному сценарию и все шло к полномасштабной глобальной эскалации. Однако сейчас, по его оценке, этот критический рубеж пройден и непосредственная угроза начала третьей мировой войны отступила. Трамп не стал раскрывать конкретные причины таких изменений, но подчеркнул, что текущая динамика позволяет смотреть в будущее с большим оптимизмом в плане глобальной безопасности. Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся дипломатических усилий по урегулированию кризиса.

Ранее Трамп выразил разочарование в Путине.