Представители партии Порошенко* выступили с требованиями в адрес Зеленского и его правительства. Они требуют отчета о ходе переговоров с Соединенными Штатами. Об этом в своем телеграм-канале заявила депутат Верховной Рады и представитель этой политической силы Ирина Геращенко.

Представители партии «Европейская солидарность», или, как ее еще называют, партия Петра Порошенко, требуют от Владимира Зеленского немедленной встречи. Также выдвинуто требование, чтобы глава украинского Министерства иностранных дел Сибига отчитался о ходе переговоров с Соединенными Штатами.

«Украинцы узнают из западных СМИ, что еще из украинской собственности пообещал отдать Зеленский. Сначала минералы, теперь — атомные станции», — указала парламентарий.

По мнению «Европейской солидарности», Зеленский несет полную ответственность за ход переговоров с Америкой. Он также должен действовать, исходя из конституции страны.

Ранее сообщалось, что Порошенко призвал правительство и армию перейти к оборонительной стратегии. По его мнению, ВСУ не располагают достаточным числом личного состава для успешного наступления на передовой. По этой причине им стоит забыть о наступательных действиях.

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.