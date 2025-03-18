Бывший президент Украины Петр Порошенко* публично призвал страну забыть о наступательных операциях и сосредоточиться на обороне. Об этом он заявил в интервью изданию Bild.

Порошенко отметил, что ВСУ не располагают достаточным числом личного состава для успешного наступления на передовой.

«Мы должны забыть слова "наступательная операция". (...) Прекратите это! Попробуйте остановить российские войска», — сказал бывший украинский лидер.

По его словам, основным приоритетом для Киева должна быть защита национальных территорий. Он подчеркнул необходимость оперативного перехода к оборонительным стратегиям, что, по его мнению, является жизненно необходимым в сложившейся ситуации, учитывая недостатки в численности армии и ресурсах.

Порошенко также призвал украинские власти обратить внимание на необходимость создания и укрепления оборонительных сооружений, увеличения средств противовоздушной обороны (ПВО) и создания минных заграждений.

Кроме того, экс-президент Украины обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в стремлении установить диктаторский режим в стране. Порошенко заявил, что действия Зеленского и его команды ведут Украину к тирании, и призвал общество не допустить этого.

«Он неудачливый лидер команды, которая движет страну к диктатуре. (...) Мы не позволим диктатуре возникнуть на Украине», — заявил экс-президент.

Сам Порошенко находится под санкциями на Украине со стороны Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. По его словам, эти ограничения являются ударом по демократии и попыткой ограничить его возможности как лидера оппозиции

Ранее газета Politico сообщила, что окружение президента США Дональда Трампа провело секретные встречи с оппонентами Владимира Зеленского в Киеве.

* Росфинмониторингом внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.