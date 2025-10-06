В России высказались за нанесение символов войны на рублевые купюры

В Государственной думе РФ выступили с инициативой изменить подход к оформлению российских банкнот. В интервью «Газете.Ru» депутат Сергей Миронов предложил отказаться от изображения региональных достопримечательностей на денежных знаках в пользу сцен из истории Великой Отечественной войны (ВОВ).

Накануне Банк России запустил голосование за символ для новой банкноты номиналом 500 рублей, которая будет посвящена Пятигорску и Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

Среди вариантов, предложенных для выбора, отмечаются телескоп в Карачаево-Черкесии, курорт Домбай, Нарзанная галерея, Дербентская крепость, Чиркейская ГЭС, комплекс «Грозный-Сити» и гора Эльбрус.

«Предлагаю отказаться от этой неудачной затеи и вообще от «географического принципа», а изображать на рублях героические страницы Великой Отечественной войны. Это наша общая память, гордость и боль — всех народов нашей необъятной родины», — отметил Миронов.

Он также назвал голосование ЦБ провокацией и отметил, что представители регионов, чьи достопримечательности «проиграют», будут чувствовать себя обиженно.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уже призвал поддержать вариант «Грозный-Сити», назвав его символом победы над терроризмом и возрождения региона.

Согласно данным продолжающего опроса, лидирует изображение Эльбруса, набравшее более 398 тыс. голосов, в то время как «Грозный-Сити» находится на втором месте с результатом около 327 тыс. голосов.

