На Украине предложили заблокировать русскоязычные песни на всех стриминговых платформах

На сайте правительства Украины появилась петиция с требованием заблокировать все песни на русском языке в стриминговых сервисах, включая Apple Music и Spotify, вне зависимости от национальности исполнителя. Об этом пишет РИА Новости.

Инициатива о блокировке русскоязычных песен в популярных стриминговых сервисах появилась на сайте украинского правительства. Авторы петиции призывают власти ввести полный запрет на музыкальный контент на русском языке во всех стриминговых платформах, в том числе Apple Music и Spotify.

Предложенные меры должны затронуть всех исполнителей, поющих на русском языке, независимо от их гражданства. Инициаторы также настаивают на проведении масштабных информационных кампаний для популяризации украинской музыки и культуры.

По мнению авторов петиции, русскоязычные композиции могут содержать идеи, противоречащие украинской идентичности. Кроме того, они считают, что прослушивание такой музыки приводит к финансовой поддержке российских военных.

На данный момент документ собрал лишь 400 подписей при необходимых 25 тысячах для официального рассмотрения властями. Однако сама инициатива уже вызвала общественный резонанс, учитывая количество русскоязычных исполнителей украинского происхождения.

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