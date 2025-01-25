Командир батальона 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным «Фарик» сообщил, что российской армии осталось всего пять километров до границ Днепропетровской области. Такими данными он поделился в интервью РИА Новости.

По его словам, российские силы активно продвигаются в сторону Константинополя. Несмотря на попытки противника оказать сопротивление, позиции украинских защитников поддаются давлению — их опорные пункты успешно взламываются, и они вынуждены отступать.

По информации Министерства обороны РФ, 6 января российские силы взяли под контроль Курахово. Этот город, расположенный в 46 км от Донецка и всего в 30 км к югу от Красноармейска, имеет стратегическое оперативное значение. Он является самым крупным населенным пунктом в юго-западной части Донбасса и обеспечивает важный плацдарм для дальнейшего наступления.

Ранее российский боец рассказал, что в Курахово украинский командир перепутал этаж в многоквартирном доме и оказался в плену у ВС РФ.