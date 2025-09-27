На Украине представитель секс-меньшинств стал замминистра культуры

В обязанности нового замминистра будет входить курирование вопросов, связанных с музейными объектами и охраной культурного наследия.

На Вербицкого возложена ответственность за формирование и реализацию государственной политики в сферах охраны культурного наследия, музейного дела, а также регулирование вопросов вывоза, ввоза и возвращения культурных ценностей.

Примечательно, что Вербицкий известен своим активным участием в ЛГБТ*-движении. Он также не скрывает, что является гомосексуалистом* — в 2019-м году он совершил каминг-аут*.

У многих назначение Вербицкого вызвало резонанс в связи с тем, что в сферу ответственности нового замминистра попадают церковные объекты, включая храмовые здания, иконостасы, иконы и богослужебные предметы.

*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.