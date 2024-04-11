На Украине приняли в первом чтении закон о мобилизации

Как сообщил словам украинский депутат Ярослав Железняк в своих соцсетях, за принятие нового проекта проголосовали 283 народных депутата из 351. Отмечается, что воздержались 49 депутатов. Всего в парламенте Украине насчитывается 450 мест.

Законопроект об ужесточении мобилизации был одобрен Радой еще 7 февраля, однако был отправлен на доработку в комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Документ вступит в силу в середине мая. Перед этим его подпишет президент Украины Владимир Зеленский.

Основными особенностями законопроекта о мобилизации на Украине являлись обязательное наличие у военнообязанного гражданина электронного кабинета, куда будут рассылаться повестки о призыве на военную служба, а также блокировка счетов уклонистов. Однако при пересмотре документа эти пункты были убраны.

По информации СМИ, новый проект содержит ограничительные меры для тех, кто «бегает» от повесток.

Ранее мы сообщали, что командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль пожаловался на истощение сил армии.