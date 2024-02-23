На Украине приняли законопроект о демобилизации срочников

Верховная рада Украины приняла законопроект о демобилизации солдат срочной службы. Об этом в пятницу, 23 февраля, в своих соцсетях сообщил депутат Алексей Гончаренко.

Он отметил, что Рада приняла законопроект в трех чтениях. По его словам, в законе также обозначена норма о годовой отсрочке от повторной мобилизации для тех, кто уже отслужил срочную службу.

Указанный законопроект на Украине не уточняет сроки демобилизации. В документе говорится, что она может произойти только по указу президента страны. Ранее законопроект в Верховную раду был внесен Владимиром Зеленским как неотложный.

7 февраля парламент Украины принял в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации, который вызвал резонанс в обществе. Согласно изменениям, которые предлагает ввести правительство, военнообязанные граждане обязаны являться в военкоматы для уточнения данных в течение 60 дней после объявления о мобилизации. Кроме того, повестка может быть отправлена в электронный личный кабинет гражданина Украины.

В документе говорится о том, что в случае, если военнообязанный не явился в военкомат в течение указанного срока, ему могут ограничить возможность покидать территорию страны. Кроме того, его могут лишить права управлять транспортным средством, а на счета гражданина могут наложить арест.

Ранее мы сообщали, что на Украине теща сдала зятя из-за того, что тот поддерживал Россию и президента Владимира Путина.